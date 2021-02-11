日200機構5年前遭網攻 警懷疑解放軍指示

日本放送協會（NHK）引述參與案件調查的相關人士透露，警方發現JAXA遭網絡攻擊時，一名30多歲、有中共黨員身分的系統工程師曾入境日本，並5度以假名租用日本國內伺服器，以此攻擊多家機構系統。他將在日本租用的伺服器ID等資料，回傳給名為「Tick」的中國黑客組織。有保安專家稱，「Tick」自2000年代初開始活躍，相信聽命於解放軍，專門以航空及太空科技為攻擊目標。

報道稱，還有一名隸屬於解放軍旗下專門對日網絡攻擊的「61419部隊」人士，曾指示另一名中國籍男子入境日本以假名租用伺服器。日本警方懷疑有黑客組織在解放軍指示下執行有組織攻擊任務的可能極高。

中外交部：不了解有關情况

JAXA發言人證實的確曾遭到網絡攻擊，不過沒有被竊取到情報。報道指出，黑客通常會使用難以追蹤來源的特殊技術，讓警方搜查非常困難，這次調查單位透露有國家層級涉案，是非常罕見的情形。不過，中國外交部發言人汪文斌昨表示，不了解有關情况。