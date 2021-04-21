廳官出書為秦檜翻案 遭舉報處分國保收書

稱秦檜傑出「救時真宰」造福蒼生

對於秦檜，雖偶有歷史學家及學者為其鳴冤，但無論影視劇還是民間認知，秦檜都難逃「千古罪人」的罵名。不過，在海南退休廳官鄧光華（圖）筆下，秦檜是「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，還稱頌其「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。

鄧光華現年67歲，海南定安人，曾任海南省社會保險事業局局長，省人力資源和社會保障廳副廳長、巡視員。在仕途之外，鄧還是海南省楹聯學會名譽會長、海南省作協會員，著有《管見集》、《吳科道傳》、《秦檜大傳》等著作。

內地自媒體「經濟學黑板報」、「高倍鏡」等微信公眾號昨披露，因著書為秦檜翻案，鄧已被海南當局從廳級降為了處級，但沒有正式文件，僅是口頭宣布。

《秦檜大傳》是鄧光華研究秦檜的著作，去年由香港天馬出版社出版。鄧光華在該書「後語」交代寫作目的和寫作經過，「我通過四十多年查閱史料深入研究秦檜，認為有人將秦檜鐵鑄跪像向（民族英雄）岳飛『謝罪』是古今中外最大的謬誤、最大的冤案；是法制的悲哀，正義的悲哀」。又稱，要想正確宣傳秦檜，較為有效地爭取為蒙冤深重的秦檜平反，最後撰寫了《秦檜大傳》。

作家朋友：被舉報到中宣部「掃黃打非」辦

去年10月，內地網民發現了《秦檜大傳》一書後，曾在網絡引發爭論。據前述內地自媒體披露，鄧光華的一名河北作家朋友，近日披露了該書出版後的遭遇。該「河北作家朋友」並未具名，但據本報查證，是曾在河北省辛集市文聯工作，退休後致力於為秦檜翻案的作家石渝生。

據石渝生披露，鄧光華的書出版幾個月後，被人舉報到了中宣部全國「掃黃打非」工作小組辦公室。石渝生說，「海南省領導、紀檢和打非部門參與找鄧光華查究此事，同時嚴追發出之書，逐本收回，竟動用公安國保單位上門收書。」鄧光華因受此打擊太重而住院。

石渝生透露，2020年12月10日，海南方面及河北石家莊市宣傳部副部長、公安局國保等部門人員與會，專門找他調查鄧的事及他在《秦檜大傳》一案中扮演的角色。受此牽連，石與人合著的《秦檜考論集》也被下架。石說：「法律並未規定不得研究秦檜！」他又表示，「搞歷史研究如此冒風險，真想不通。」