外長助理：域外勢力介入致南海局勢不穩

《聯合報》報道，吳江浩昨由外交部邊界與海洋事務司代表代其致辭，針對南海問題指出，從地區層面看，政治互信不足，爭議敏感複雜，輿論環境不利等掣肘因素依然存在；從外部看，個別域外勢力從地緣政治思路出發，高調介入南海問題，挑撥地區國家間關係，給南海問題帶來不確定和不穩定因素。他表示，不能讓地緣政治衝突邏輯主導南海的議程和未來，更不能讓猜忌和對抗成為自我實現的語言，提出周邊國家應積極營造合作氛圍，加快南海行為準則磋商，對一些域外勢力突出矛盾分歧時刻保持警惕。

美航母再進南海 菲亦擬派軍艦

美國軍機軍艦近期頻繁現身南海。據美國國防部本月17日消息，海軍「羅斯福」號航空母艦群16日在關島短暫停留補給後，現已重返南海，這是本月內「羅斯福」號第二次進入南海，上一次是在本月4日，稱是執行「例行作業」。此外，美國與菲律賓本月中旬在南海舉行聯合軍演。

路透社及法新社報道，菲律賓總統杜特爾特周一表示將向南海派出軍艦，以主張菲國對石油和礦產資源的「主權」，又稱如在南海爭議海域主權上跟中國對抗，將以「流血」收場。不過，他重申希望與中國保持友好關係。