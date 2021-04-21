博鰲論壇 習：世界要公道不要霸道 不點名批評美國 單邊主義不能「帶節奏」

新華社報道，習近平提到，今年是論壇成立20周年，20年來亞洲區域經濟社會取得成就，本屆年會在特殊背景下召開，具有重要現實意義。他倡議亞洲和世界各國要回應時代呼喚，攜手共克疫情，加強全球治理，包括要平等協商、開放創新、同舟共濟、堅守正義。他並宣布，中方將在疫情受控後即舉辦第二屆「亞洲文明對話大會」，為促進亞洲和世界文明對話發揮積極作用。

他倡議，全球治理應該符合「變化了的世界政治經濟格局」，「國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界『帶節奏』。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當」；隨後又提到，「國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」。

承諾永不稱霸 不搞軍備競賽

在中美關係緊張之際，這番講話雖然未點出國家名，但彭博新聞認為是告誡美國及其盟國。習近平表示，疫後經濟要繼續開放，推動貿易和投資自由化便利化，「在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為『築牆』、『脫鈎』違背經濟規律和市場規則，損人不利己」。他又承諾，中國將始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，「無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽」。

習近平說，戰疫仍在進行，要充分發揮世衛組織關鍵作用，加強疫苗研發、生產、分配國際合作，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，讓各國人民真正用得上、用得起。他還提到，要堅持綠色發展理念，共同推進應對氣候變化國際合作。

引古詩「與君遠相知，不道雲海深」

這是他第5次出席博鰲論壇，他在開場引古詩「與君遠相知，不道雲海深」，出自唐代詩人王昌齡〈寄歡州〉。大意是朋友只要心意相通就無畏路途遙遠，比喻當今國際合作。此前他出席博鰲論壇時，曾引用「久久不見久久見，久久見過還想見」、「積土而為山，積水而為海」、「獨行快，眾行遠」、「遠親不如近鄰」、「海納百川，有容乃大」等海南民歌、諺語及古文，表達中國希望與亞洲各國攜手深入推動區域經濟一體化的想法。

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