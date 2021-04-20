踩車頂控訴Tesla「煞車失靈」 女車主闖滬車展遭抬走

現場傳出的短片顯示，當時有大批民眾圍觀，現場一度混亂，該女子被帶離展廳時有圍觀者呼喊「特斯拉打人了」。有媒體記者在現場採訪時被車廠工作人員搶奪手機甚至撕爛衣服。維權女子被保安帶走後，Tesla圍起警戒線，並有10多名保安在現場維持秩序。約11點45左右，警戒線撤去，Tesla展台恢復開放。

九派新聞報道，維權的女車主為河南安陽的張女士，此前她曾手持喇叭坐在Tesla Model 3車頂維權。張此前接受媒體採訪時表示，她與家人今年2月21日駕駛Model 3出門遊玩，其父在開車時看到遠處紅綠燈後，把腳從電門抬起，但是車並沒有降速，反而以很快的速度追撞前方多車，事故造成張本人及其父母受傷住院。

Tesla：超速撞車後要求退貨

《新京報》引述Tesla公司就此次維權事件表示，張女士曾因超速違章發生碰撞事故，以產品質素為由堅持要求退車。該公司曾提出多種解決方案，但遭到車主強烈拒絕。未來他們還將繼續緊密溝通，幫助車主盡快恢復正常用車生活。