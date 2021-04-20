汕尾政協前主席受查 消息：涉烏坎事件

明報記者

鄭佳現年60歲，廣東陸豐人。鄭常年在汕尾從政，歷任汕尾陸豐市委常委、副書記、政法委書記、陸豐市委書記，汕尾市委常委、政法委書記等職。2017年1月任汕尾市政協黨組書記、主席，2018年8月退休。

官方未披露鄭佳受查原因

官方通報並沒有披露鄭佳受查的原因，但消息人士向本報表示，鄭佳落馬與變賣烏坎土地有關。消息人士指，兩年前，作為「烏坎女婿」的鄭佳，其家族成員在烏坎的一處違章在建大樓被當局拆除時，當地就傳聞鄭佳可能離受查時日不遠了。

任陸豐書記時期 烏坎大片耕地遭強徵

烏坎村隸屬汕尾市下轄的陸豐市。2011年，烏坎村村民抗議村集體土地被當局非法變賣，爆發大規模示威。烏坎事件一時成為海內外媒體熱議話題。當時，鄭佳是汕尾市委常委。烏坎村民第一次抗爭，最後由時任廣東省委副書記朱明國牽頭成立工作組介入而結束官民對峙局面。2014年11月，朱明國在廣東省政協主席任上落馬受查，後受賄罪被判處死刑，緩期兩年執行。

知情人士對本報稱，鄭佳2013年6月任汕尾市委常委、陸豐市委書記期間，特別是擔任陸豐市東海經濟開發區黨委書記、管委會主任時期，烏坎村的大片耕地被政府強行徵用，而徵地區域多位於東海經濟開發區。

主導大規模拘捕 鎮壓村民示威

由於徵用土地糾紛一直懸而未決，2016年，烏坎村民再起抗爭。消息人士稱，其時擔任汕尾政法委書記的鄭佳，主導大規模拘捕原烏坎村民委員會主任林祖戀等人，又鎮壓村民和平示威。林祖戀被捕後，汕尾當局曾於當年6月召開新聞發布會，稱林收受學校塑膠跑道回扣舉報屬實；又發布通報表示，汕尾市政法委有關負責人稱，「在事關基層穩定大局、事涉違法犯罪的問題上，汕尾絕不允許有『鐵帽子王』，也不容許法外開恩。」 知情人士稱，這名「政法委有關負責人」正是鄭佳。