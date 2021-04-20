人行：虛擬幣不是貨幣 屬投資研監管

前行長周小川：

要確保虛擬幣為實體服務

《證券時報》報道，周小川當晚表示，不管數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。他以2008年全球金融危機為例，稱當金融脫離實體，比如影子銀行、 衍生品等「純粹變成金融機構之間的投機交易」，就容易出問題，以致一些國際大行難以做好內部控制。

周小川又強調，要區分數字貨幣和數字資產，對於比特幣這類數字資產，並非現在要下結論，但「要提醒，要小心」，「在中國，金融創新的東西都要說清楚它對實體經濟的好處」。

李波當日出席博鰲年會「數字支付與數字貨幣」分論壇，亦談到比特幣稱，要確保對該類資產的投機不造成嚴重金融風險；比特幣和穩定幣是加密資產，屬投資選項，本身不是貨幣，而是另類投資。他透露，中國亦正在研究，該為這種投資工具匹配何種監管環境。

李波還表示，將來任何穩定幣等加密資產要成為廣泛使用的支付工具，都需要更加強有力的監管規則；在研究明白需要怎樣的規則之前，會繼續保持現有舉措和做法。

根據中國目前相關法規，在當局監管範圍內，比特幣不屬「真正意義的貨幣」，不能在市場上流通使用，各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關業務，提供比特幣登記、交易等服務的網站需在電信管理機構備案。

華春瑩：習今視像出席鰲論壇開幕式

外交部發言人華春瑩昨宣布，習近平今將出席論壇開幕式；此外，透過視像出席開幕式的外國元首和政府首長包括韓國總統文在寅、越南國家主席阮春福、新加坡總統哈莉瑪、柬埔寨總理洪森、新西蘭總理阿德恩與其他國際組織負責人、輪值主席等。