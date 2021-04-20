穗創業平台：有中央錢支持 料擴影響力

廣州市天河區港澳青年之家理事長、主任林惠斌對本報表示，此前並未聽過中央直接投資，「如果有中央的錢落來，即（政府支持）覆蓋範圍更加大，影響面應該也會更大，這可以說是積極正面的信息。」

天河區港澳青年之家4年前在天河區統戰部、科工信局指導下成立，以「民辦非企業單位」形式註冊，類似非盈利機構。其以往營運資金涉及政府來源的主要來自地方政府，包括政府以採購服務形式撥款，也曾獲廣州市政府《支持港澳青年來穗發展行動計劃》100萬元人民幣資助，另有向非港澳創業項目提供服務的商業所得，佔總資金較大部分。可容納200間小微型企業的天河區港澳青年之家，目前約70家香港創業企業進駐。

天河區港澳青年之家：服務質素可升

對於未來港澳青年創業孵化平台可能有更多資金保障，林惠斌認為，這意味創業平台可以提升對港澳創業團隊的服務質素，同時投入更多資源做交流和宣傳，改善以往「睇餸食飯」、只能先保證服務的處境；另一方面亦會鼓勵灣區內更多創業平台願意去開始承接港澳創業項目。

明報記者