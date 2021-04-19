樣板戲油畫掀文革回潮憂慮 「紅光亮」特色 網民：彷彿回到那個年代

明報記者

該油畫近期在內地網絡走紅並在微信朋友圈「洗版」。油畫作者是1964年生於山東的李前，1988年畢業於山東藝術學院美術系油畫專業，現為上海戲劇學院舞台美術系副教授。這幅油畫首次於2019年5月的「第十二屆中國藝術節全國優秀美術作品展覽」中展出。

《支部建在樓上》描繪了以青年人為主的中共黨小組生活會議紀實，反映城市基層中共黨建工作和浦東陸家嘴的「金領驛站」的民主生活會。作品簡介稱是刻劃充滿自信、樂觀向上的女青年支部書記形象，畫面色調明快，象徵着中共黨的事業有着美好的明天與未來。上海油畫雕塑院院長李向陽稱，「作品很好地體現了時代性、在地性，彰顯出我們黨在祖國各項建設中的核心力量。」

內地媒體人蘇慶在「乾貨」微信公眾號則撰文分析稱，如1972年上映的紅色樣板戲《海港》的電影海報，和《支部建在樓上》有很多視覺相似性。比如，畫面中對白色、藍色的使用，大面積高飽和度的純色對比。這種表現手法，在中國改革開放之前的宣傳畫中曾被廣泛運用，覆蓋億萬民眾。

高飽和度突出英雄 文革宣傳畫常用

《支部》的構圖，與70年代文革時期的八個樣板戲等政治宣傳畫構圖相近。所以當新時期又出現類似手法的作品，難免讓很多上了年紀的觀眾生出聯想，「是不是那個紅色的，革命的，激情澎湃的歲月再次回歸了？」

《支部》油畫在內地引起網民關注。微博網民「網民我獨醉ZZ」稱，「新時代，新氣象，記初心，行使命！」不過，更多網民則擔憂「文革回潮」。「狂人鳳歌笑」稱，「彷彿又回到了那個年代」；「老黃論天下」則稱，「這詐屍一般的畫風，把外資企業們嚇壞了！ 」網民「宏行長豐」則發問：「 這是要革誰的命了嗎？」