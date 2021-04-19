宣傳「反萊豬」公投 國民黨：讓民眾知道投票重要

「公投沒綁大選 投票率仍關鍵」

中央社報道，國民黨昨啟動原定於在10日展開的首場宣講活動。江啟臣、國民黨立委林為洲、台南市議員謝龍介擔任首場講師，培訓各地宣講團隊講師。按照計劃，預計5月底將在全台各地展開500場以上街頭宣講，7 月至8月則規劃辦理兩場大型活動，號召更多民眾一起響應。

江啟臣表示，民進黨讓台灣的代議制失效，在立法院以多數的暴力通過民眾並不想要的政策，國民黨所提的反萊豬、公投綁大選等兩項公投案，因有民眾支持連署相當順利。他並稱，8月28日的公投未與大選綁在一起，但投票率仍是關鍵，國民黨須讓民眾知曉公投的重要，亦會派出黨員向民眾游說投票。

除台灣的中央選舉委員會已公告成案的「核四公投」外，國民黨推動反萊豬、公投綁大選兩項公投案，以及環保團體提出的藻礁公投都已將第二階段連署書送交中選會，若成案，將於8月28日舉行4項公投案投票。

依台現行公投規定，投票結果有效同意票需多於有效反對票，且需達投票權人總額四分之一以上者，方為通過。依上次公投總人數標準，國民黨此次公投需或絕大數支持票，且有效票數需逾493萬張，才會獲得公投通過。

民進黨：依自己節奏 不隨他黨起舞

民進黨發言人謝佩芬昨回應稱，民進黨對於公投態度明確，會依照自己的節奏進行，不會隨他黨起舞。