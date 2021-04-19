中美聯合聲明：攜手實施《巴黎協定》

新華社昨發布《中美應對氣候危機聯合聲明》全文，強調中美將合作並與其他國家一同解決氣候危機，攜手並與各方一起加強《巴黎協定》實施。聲明又強調，兩國均期待本周四至周五美國主辦的「領導人氣候峰會」，近期亦會採取解決氣候危機的進一步行動，包括在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會之前，制定各自實現碳中和或溫室氣體淨零排放的長期戰略。

視像晤韓正 克里：願加強溝通

央視新聞報道稱，會談為下一步開展合作對話交流的方向和重點領域達成重要共識，雙方將繼續圍繞相關問題、相關領域開展對話與合作。在工業電力、可再生能源、綠色和氣候韌性的農業，建築節能，綠色低碳交通方面，以及涉及非二氧化碳的（溫室）氣體，包括甲烷氣體方面開展合作。國家發改委副秘書長、主要談判人員蘇偉昨表示，會談重啟中美在氣候變化問題上的對話合作渠道取得積極進展。

作為拜登政府訪問中國的首名高級官員，克里在訪華期間，獲國務院副總理韓正視像會見。韓正指出，中美在應對氣候變化方面有很多共同利益。中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返《巴黎協定》，期待美方維護《巴黎協定》。中方願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，與各方一起共同推進落實《巴黎協定》。克里則回應稱，應對氣候變化挑戰，美中合作至關重要。美方願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。