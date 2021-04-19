博鰲報告料亞洲經濟增長逾6.5% 「亞洲工廠依賴中國程度 遠高於美日」

新華社報道，《亞洲經濟前景與一體化進程》報告稱，受新冠疫情衝擊，亞洲經濟增速大幅下降，但經濟表現明顯好於世界其他地區，預計今年將恢復增長，增速有望達到6.5%以上。但報告指出，疫情仍是影響亞洲經濟復蘇主要變量，因全球疫情演變仍有很多不確定因素，美國和歐洲抗疫情况或令亞洲經濟增長外部環境改善有限。

就亞洲內部而言，該報告認為，亞洲工廠將帶動亞洲經濟體率先實現經濟復蘇。目前，亞洲主要經濟體仍高度依賴亞洲工廠；儘管疫情導致亞洲工廠部分生產網絡中斷，但並未使亞洲的全球價值鏈中心轉移。中國在亞洲工廠中的主導地位不變，亞洲工廠經濟體對中國依賴程度遠高於美國、日本和亞洲其他經濟體。

點名衛生基礎設施礙可持續復蘇

論壇昨還推出另一份《可持續發展的亞洲與世界》報告，通過分析中國、印度、印尼、日本、韓國等亞洲國家發展表現，指出衛生健康、基礎設施、數字轉型和數字鴻溝是制約亞洲經濟可持續復蘇的主要瓶頸。

此次博鰲年會成今年世界首個以線下會議為主的大型國際會議。論壇秘書長李保東昨在發布會表示，據初步統計，今年共有來自60多個國家和地區的2600多名代表及1200多名記者參會，當中有40位政要和前政要，74位部長級官員和前官員，數十位國際組織領導人、負責人等應邀線上或現場與會。新華社本月15日引述海南省新聞辦公室報道，今年年會註冊線下參會人數為4128，與2019年年會相比基本持平。

李保東稱，年會首要任務是在確保防疫安全的前提下，幫助亞洲乃至世界各國凝聚發展共識、重塑增長信心。年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏『 一帶一路』強音」，設置數十場活動，分為「解讀中國」、「把握世界變局和亞洲的發展大勢」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」6個板塊，將涵蓋數字貨幣、人工智能、5G、碳中和、新冠疫苗等熱門議題。

料習近平出席開幕禮 與外企對話

年會定於明天舉行開幕式，21日下午正式閉幕。此前，李保東披露將有國家領導人出席開幕式，並將會見中外企業代表、參與相關對話活動。習近平和國務院總理李克強2012年起輪流出席各年年會，僅在2017年由時任國務院副總理張高麗出席。上一次2019年年會由李克強出席，按慣例，今年更有可能習近平出席。

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