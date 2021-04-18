降雨半世紀新低 半個台灣制水 中部供五停二鑿井 經濟民生均受影響

總統官員齊祈雨

去年台灣「神奇」地沒遭颱風襲擊，但「風調」卻未能「雨順」。台媒稱，從今年一開春，台灣就迎來了52年降雨新低，多個縣市陷入旱情，用水拉響警報。台灣總統蔡英文上月8日也在facebook貼文指出，此次旱情嚴峻，她走訪各地、參拜宮廟時，都不忘誠心祈求「風調雨順」，台灣各地官員也跟風祈雨。為此大陸官媒嘲諷，金門靠大陸「有水喝」，台灣島靠老天爺「缺水喝」。

水果減產 台積電生產受礙

據台灣水利署統計，台灣農業用水佔七成、民生用水佔二成，工業用水佔一成。在旱情最嚴重的中南部，水果種植已大受影響。TVBS報道，巨峰葡萄產地彰化大村的業者透露，缺水不止令葡萄品質受損，產量也減少七成，夏天須停售一次。此外也嚴重影響晶圓製造商台積電的生產，並可能進一步威脅全球的半導體供應。台積電在台廠房主要分佈在新竹、台中和台南，每天需水量約15.6萬噸。

自由時報報道，中部旱情亮紅燈，苗栗、台中市、北彰化從4月6日起採供五停二制水措施，經濟部長王美花昨到台中視察旱情，對外界擔心若不下雨恐提早供四停三，王美花表示目前供五停二效果良好，節水率達15%以上。她說，台中市原本日用水約145萬噸，現約120萬噸，再增加工地及水井地下水及溪流的伏流水，供五停二應可以維持到5月底。

為解決用水問題，台中市府正全力幫自來水公司找水源，聯合報稱，目前已規劃開鑿12口民生用水井，第一口觀測井的水質良好，初估每天出水量可提供1800噸給水公司處理作為民生用水，若12口井順利完成，亦可幫補。另外全市65處工地的地下水，有2處水質良好，但為30、40米以下的淺層地下水，經淨化後可日供4.8萬噸自來水，供20萬人家庭用水。

多地制水升級 高雄停供泳池洗車

而在前日，台中央旱災應變中心召開會議，雖未新增停限水縣市，但桃園、新竹、高雄、台南則升級制水措施，包括23日起桃園改為全日減壓供水，新竹工業節水自11％提升到13％，高雄與台南自7％升到11％。中央社消息，高雄昨起已停止供水給公、私立游泳池及洗車業，預估每日可省6200噸自來水，希望以提升工業節水至11%、非工業節水20%為目標。高雄日用水約150萬噸。