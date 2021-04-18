駐京周記：山寨機構辦山寨大賽斂財

花錢可得獎

前幾日，一個偶然的機會，記者見識到這些山寨大賽的操作模式。親戚家的一個小孩因參加「中國少兒藝術之星」天津分賽區選拔，家長請親朋在網絡投票。戲劇性的是，前3名的家長與關聯人士，居然與記者一名在天津工作的親屬在同一個微信群，於是家族群中除不斷拉票外，還有現場直播前3名選手的拉票手段。最終比賽居然用直播打賞刷禮物的方式操作評比結果，前3名角逐者因未刷禮物，很快因為票數異常被凍結投票。根據親戚的實時線報，獲得第一名的選手花了1200元，連刷4個虛擬別墅，累計2000分勝出。山寨大賽的斂財手段可見一斑。

事實上，除上述賽事外。早在2013年，教育部曾揭露過山寨「世界奧林匹克數學競賽」，後又曝光「中國青少年藝術節大賽」，主辦者「中國藝術家協會」和「中國教育事業促進會」也被揭是山寨協會。舉行「葉聖陶盃」大賽的機構，同時也舉辦「國際青少年英語大賽」、「語文綜合素養大賽」、「趣味數理科普知識大賽」等。這些大賽無一在教育部全國競賽活動名單內。

好學校招生重證書 吸引家長投資

早前，北京三中院公布一宗案件，通州一家培訓機構謊稱可以帶孩子去國外遊學和上央視表演，收取40多名家長食宿費等1200多萬元，平均一人至少要30萬上下，最終不足30歲的主腦被判12年，可是家長為何願意為孩子的「興趣」投入如此高的費用呢？原因就在於內地教育資源不平衡，有的學校特別是一些重點學校，會將孩子的獲獎證書、比賽作為招生的重要參考指標。而學生也會因履歷漂亮，在升學擇校或畢業工作時獲得更好機會。這些山寨比賽，正是看重了這點，才能遍地開花「圈錢」。

明報記者 鄭海龍