環時：棉花到光伏 西方對疆「產業滅絕」

新疆能源公司稱抹黑「強迫勞動」

《環時》的文章主要針對彭博社上周二（13日）發表的報道，當中提及在美國上市的新疆大全新能源公司，其副董事長張龍根上周四（15日）接受《環時》訪問時，堅決否認該公司有強迫勞動。他說，從2月遭西方「抹黑」以來，公司股價從130多美元跌到60多美元，但與棉花不同，中國光伏產業是全球光伏產品供應的主力軍，對美已具備很強的產業優勢，美國針對新疆的打壓並不會給中國光伏產業鏈帶來任何實質影響，「要對新疆光伏進行『產業滅絕』，恐怕要問問中國的光伏產業和全世界的光伏市場是不是答應」。

針對彭博社報道關注的新疆數家多晶硅提煉企業，資深光伏產業從業者代延嶺指出，今年中國多晶硅產能預測達56.7萬噸，佔全球85%以上，其中新疆硅料佔全國57%。代又稱，多晶硅生產並非勞動密集型產業，企業最關注電價，人工成本在製造成本中佔比非常小，根本不是關注點。