樂玉成：中美競爭應你追我趕 非你死我活

稱美對華政策消極 打台灣牌危險

樂玉成指出，美方把中方視為最嚴峻的戰略競爭者，而且還用競爭、對抗和合作來定義中美關係，中方不是很贊同這種做法，有點太消極，缺乏進取精神，過於突出中美關係的對抗和競爭，對合作輕描淡寫。樂玉成表示，中美兩個大國競爭難以避免，但中方主張競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。樂玉成還提到，美國聯合他國遏制中國的做法並不是真正的多邊主義。

針對近期美台互動頻密，樂玉成重申，台灣是中國核心利益，中方在台問題上沒有任何妥協空間和餘地，堅決反對美台有任何形式的官方往來，「美國也不要打台灣牌，這是一張危險的牌，這也是中國的紅線，我們決不允許美台在台灣問題上越線」。

稱氣候峰會中國不會有新承諾

白宮本周四至周五（22至23日）將召開全球氣候視像峰會，邀請40個國家和地區領袖參與，包括中國國家主席習近平。被問習近平會否出席，樂玉成稱中方正積極研究。不過，樂玉成預告中國不太可能在峰會上作出任何新承諾，但將在會上傳達積極信號，表達「中國是在積極主動地應對氣候變化，而不是因為其他國家要求」。

習近平去年宣布，中國將於2060年實現碳排放中和，並致力於2030年實現碳排放峰值。但美國等西方國家認為，北京承諾的遏制氣候變化目標過於保守。對於外界的批評，樂玉成表示，對於一個擁有14億人口的大國來說，能夠提出這樣的目標已是很不容易，有一些國家要求中國再把實現目標的時程提前，這不太現實。樂玉成形容，中國和西方發達國家在應對氣候變化上處在不同階段，比喻中國是小學生，發達國家是中學生，要求小學生跟中學生同時畢業是拔苗助長。