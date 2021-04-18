內地擬7月前批准用復必泰疫苗 智利：兩劑科興有效率67%

知情者：當局盼冬奧選手打復必泰

《華爾街日報》上周五（16日）引述消息稱，中國計劃在7月前批准使用首款外國新冠疫苗，因國內科學家和外國商界「要求疫苗名冊擴大到國產疫苗之外」的呼聲在增加。早前上海美國商會、中國德國商會曾呼籲內地批准BioNTech疫苗，認為有助於恢復國際旅行，對外商有利。報道引述知情人士透露，當局一直在仔細審視德國BioNTech公司生產的新冠疫苗臨牀試驗數據，預計將在未來10周內為該疫苗的國內銷售「開綠燈」。報道指，消息來自政府官員和衛生官員的私下討論，由聽取了討論簡報的政府內部人士後透露。

知情人士透露，審核BioNTech的部分原因與明年2月的北京冬奧會有關，當局希望大部分參賽選手接種BioNTech疫苗。BioNTech去年12月同意與上海復星醫藥公司合作，在今年向中國提供1億劑疫苗，目前正在等待批准。據知情者透露，審批的時間表沒有確定，取決於中國疫苗在海外的獲批情況。報道指，這表明批准的時間在一定程度上受到政治因素影響。復星對此不予置評。BioNTech表示，正努力在獲批後讓該疫苗能夠在中國供應。

另據路透社報道，採用科興疫苗CoronaVac作為大規模接種的智利，其衛生部上周五發布報告指出，該疫苗的首次「真實世界研究」（real-world study）結果顯示，其預防有症狀感染的有效率為67%。報告稱，該疫苗預防住院治療方面的有效率為85%，預防死亡方面的有效率為80%。研究追蹤了科興疫苗在1050萬人中的有效率，包括今年2月到4月間250萬已接種兩劑、150萬至少接種一劑的人，亦涵蓋未接種人群。此前，科興在巴西的臨牀有效率數據為50.4%。

國產mRNA疫苗下月海外三期試驗

內地已批准上市的疫苗採用滅活及腺病毒載體技術，央廣網近日報道，首支國產mRNA新冠疫苗接近三期臨牀，將實現「零的突破」。報道指，蘇州艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新冠病毒mRNA疫苗已進入二期臨牀尾聲，一切進展順利，將在下月開展海外三期試驗，從今年第三季度起，全年有1.2億支產能。中國疾病預防控制中心主任高福在10日的一場演講中，呼籲各界關注mRNA疫苗技術。當時他提到「要考慮解決現有（國產）疫苗保護率不高的問題」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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