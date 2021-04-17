法作家稱時間將證涉疆指摘錯誤 外媒：著作全官方觀點

法廣中文網報道，法國《解放報》調查發現，維瓦斯是一名工程學專家，2016年和2018年兩次訪疆行程完全由中國官方敲定，該本165頁的書中見不到任何不受官方宣傳影響的觀點。

新華社報道，維瓦斯稱，近期接受法國一個學術研究團體視像採訪時就表明：「維吾爾族人口在繼續增長，何來『種族滅絕』一說？維吾爾族人民的生活水平不斷提高，何來『壓迫』一說？他們繼續講民族語言，傳承民族文化……何來『文化滅絕』一說？」

另據中新社報道，外交部發言人趙立堅昨在記者會提到，香港《南華早報》周三（14日）發表的文章〈關於中國的反恐戰爭，西方沒有告訴你的新疆真實情况〉「寫得非常好」，作者講述了中國的反恐努力，也揭露美國和西方在反恐上的雙重標準。他強調，相信國際上會有愈來愈多秉持客觀公正立場的人士講述新疆的事實真相，發出正義之聲。該文作者為太盟投資集團主席兼首席執行官單偉建。