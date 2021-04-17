內地強關天主教孤兒院 神父求教宗施援手

中央社報道，創立於1988年的「黎明之家」享有國際口碑，加拿大天主教媒體曾專程前往拍攝紀錄專輯，該孤兒院也常應邀前往香港教會等地交流。「黎明之家」迄今已收容、照顧過600多名身障棄嬰，約四成是腦性麻痺兒童。此外，同在河北的獻縣教區「任丘若瑟殘嬰院」亦遭關閉，先前河北張家口市、石家莊市正定縣及陝西的天主教孤兒院也有相同遭遇。

「黎明之家」捐款人：

未關閉 兒童遭轉往公立機構安置

一名不願具名的「黎明之家」捐款人向中央社透露，就他所知，18歲以下的未成年院生近期已被轉移到公立安置機構，但「黎明之家」並未被關閉，也尚能接受外界物資捐助，且仍有許多成年身障院生在院中。他還提到，之前教會的捐款帳戶已被關閉，但尚有其他募款方式。

一名中國北方神父化名「P. Wendao」投書「亞洲新聞」，表示天主教殘嬰院過去數十年來在中國深受社會推崇，近期卻被勒令關閉，主要是為實現中國政府的新政治目標，即「想盡一切辦法減少天主教會對中國社會的影響」，因此教會公益活動和教友信仰生活都受到政府加倍的無情打壓。

文中指出，中國政府以防疫為藉口，收緊對天主教會的管控，又加強對老師與學生的信仰管制，從小學、初中到大學，都禁止師生參與任何宗教活動，有些學校甚至調查師生有否宗教信仰，表明有信仰的教師收到警告，不退教可能影響前途，或遭到當眾鄙視，政策目標是達到「學校無信仰」。

稱中國教友處境「愈來愈讓人寒心」

提及教廷對港局勢噤聲

該神父說，中梵2018簽署主教任命臨時協議後，他一度懷抱希望，以為中國教友的生活會愈來愈正常，豈料處境愈來愈讓人寒心，多地教堂被拆，未成年人被禁止入教堂，《信德報》被停刊，小修院被關閉，各地教堂內都必須懸掛宣傳中共思想的海報旗幟。他提到，香港主教懸缺兩年，教廷仍無法任命新人選，以及教廷對香港示威者遭迫害事件默不作聲，教會中也傳言是因怕影響中梵協議。

P. Wendao表示，現在中國教友就像「黎明之家」收留的身障嬰兒，他們是最弱勢的族群，被父母與社會拋棄，承受身心痛苦只能發出微弱呼喊，他想問問普世教會的聖父教宗：「您可以聽到中國教會最微弱最真實的聲音嗎？」