北京聞風：博鰲成立20年 主題走向「世界大變局」 ／文：鍾鳴九

增解讀中國一帶一路議題

博鰲亞洲論壇於2001年2月在海南省博鰲鎮宣布成立，由29個國家共同發起，是非官方、非營利性、定期舉辦活動的國際組織，旨在提供共商經濟、社會、環境等問題的高層對話平台。以往歷次年會多以「亞洲」作為關鍵詞，今年主題則是「世界大變局」，「把握世界變局」成為此次年會六大議題板塊之一。此外，「解讀中國」和「一帶一路合作」是新形勢下新增的議題板塊。不難看出，隨着世界經濟和地緣政治格局的「東升西降」，亞洲國家在世界舞台上的主動性和權重有所上升，亞洲各國主動了解中國、參與「一帶一路」的意願明顯增強。

不過，儘管亞洲地區在世界格局中的分量近年已舉足輕重，但在許多方面仍需加強共識。就區域一體化進程而言，1990年代起，自貿協定在亞洲大幅增多，促進了亞洲經濟騰飛，但近年區域內貿易帶來的效益鮮有增長。

自貿協定規則重疊 企業難獲益

博鰲論壇於今年1月發布的《自由貿易協定：亞洲的選擇》報告表示，2010年和2019年間亞洲區域內貿易在世界貿易中的佔比幾乎沒有增長，這部分是由於不同自貿協定的規則彼此重疊，使企業從中獲益的難度加大。因此，仍需簽訂覆蓋全區域的全面自由貿易安排。此外，報告還建議加強與自貿協定相適應的國內政策調整、鼓勵欠發達國家參與自貿協定、加強數字貿易規則研究等。針對這些內容，此次年會能否提供更多「博鰲智慧」，值得期待。

需要注意的是，今年一季度中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易伙伴的進出口分別增長21.4%和22.9%。站在十四五規劃開局之年的中國，對高質量產業服務、商業理念、技術產品有巨大需求。中國向來支持全球化和多邊主義，其發展走勢勢必會對亞洲乃至全球經濟復蘇產生重要影響。作為新增板塊的「解讀中國」和「一帶一路合作」，為中國提供了闡釋自身政策走向、釋清外界相關質疑的機會，值得關注。

文：鍾鳴九