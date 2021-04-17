習：公平營商待外企 盼歐同樣態度對華企

稱用史上最短時間實現碳中和

新華社報道，中法德領導人在視像峰會上就合作應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作，以及重大國際和地區問題深入交換意見。習近平即時宣布，中國將力爭2030年前實現二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，「這意味着中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和」。習強調，中方言必行，行必果，中國已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。

習近平指出，當前中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰。他希望中歐一道做大做強中歐綠色、數字伙伴關係，加強抗疫等領域合作，「願同包括法、德在內的國際社會一道，支持和幫助發展中國家及時獲得疫苗。中方願同國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗」。

德：推《歐中投資協定》盡快生效

馬克龍表示，法方歡迎中方提出實現碳中和的目標，願同中方共同推進法中、歐中經濟關係進一步發展。默克爾表示，中國宣布國家自主貢獻目標既具雄心，也富挑戰，對全球應對氣候變化非常重要，歐方願同中方加強政策溝通與對接；願同中方深化互惠互利的經貿合作，就數字經濟、網絡安全等加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘，推動《歐中投資協定》盡快批准生效。

韓正視像晤克里稱重視與美合作

國務院副總理韓正昨在北京通過視像方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使克里。韓正指出，中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，與各方一道共同推進落實《巴黎協定》。