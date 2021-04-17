助建潛艇 韓籍工程師疑受壓撤台 立委憂建造計劃受阻 海軍稱進度正常

《聯合報》報道，民進黨立委林淑芬周四（15日）在台灣立法院外交及國防委員會質詢時指出，潛艇台造主合約商Gavron Limited（GL）公司工程師，將在4月底與6月底回國。她詢問海軍潛艦（潛艇）小組是否已收到GL工程師解除出境管理的要求。海軍參謀長蔣正國表示沒收到，要去了解再說明。林淑芬質疑工程師離台是否會耽誤潛艇建造工作，懷疑有外部力量介入，擔心大陸威脅近在眼前。蔣正國表示，這一段不方便公開，要求私下向立委說明，但潛艦建造進度目前均正常。

台媒：情報人員在台如入無人之境

台媒稍早披露，懷疑是韓國的情報單位滲透台灣，稱這些「外國情報人員在台灣如入無人之境」，今年2月到高雄找尋協助台灣海軍設計生產潛艇的外國工程師，要求他們說明在台灣工作情况。接着陸續有工程師要求離台，因該國擔心工程師涉及敏感資料外泄，並指工程師是韓國國籍。亦有消息人士稱，韓國籍工程師是因合約期滿離台。

韓國工程人員據報在今年1月抵台，但3月國民黨立委馬文君表示接獲爆料，有韓國工程師在高雄烤肉街泄密。她稱高雄美術館附近有條韓國料理街，有許多來台從事潛艇建造事務的韓國人士經常在那裏用餐，更不避諱「高談闊論」有關潛艦建造事務，包括畫圖、彎鋼板等，怒斥海軍要求立委保密根本是笑話。

美媒：250外籍工程師參與潛艇項目

早在去年11月24日，高雄舉行潛艇建造開工典禮時，現場就有不少韓國技術代表參與。當時有說法是台灣潛艇製造採用美國的艦型，但建造卻是依靠韓國技術。美國海軍新聞網（Naval News）去年9月透露，有大概250名外籍工程師參與台灣潛艇項目，這些外籍工程師有部分是韓國人。目前，韓國方面也正在建造3000噸級的KSS-III級潛艇，並有德國技術輸入。

被指供材不足 中鋼：依計劃進度

另有媒體報道稱，潛艇台造工程因台企「中國鋼鐵」供料不及，導致潛艦船殼生產進度滯緩。台《經濟日報》引述中鋼和「台灣國際造船」兩間企業澄清，表示生產皆依計劃進度執行中。中鋼強調，為全力配合政府的國防自主政策，不僅已強化該公司鋼板工場生產設備，更投入大量研發資源，結合創新的冶金設計與製程技術，提升國防用鋼的產製能力，包括完成潛艦用鋼產品開發，會全力滿足潛艦製造特殊用鋼需求。

台灣總統蔡英文2016年執政後推行自建潛艇計劃，2017年通過撥款4000億元新台幣(約1096億港元），8艘潛艇中的第一艘原型艦將於2025年交艦。台灣國防部月初罕有承認，潛艇計劃不僅獲得美國技術援助，也得到歐洲國家提供幫助，但就沒說明是哪個歐洲國家。

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