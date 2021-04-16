凱迪網與「公知」割席 發信稱清除不良言論

凱迪網由凱迪網絡信息技術（海南）有限公司於2000年初創辦。凱迪為英文Cat音譯，取「像貓一樣敏銳的審視」之意。凱迪網的「貓眼看人」分版亦與同在海南註冊的「天涯社區」的「關天茶舍」一樣，一度在2004至2013年成為內地言論自由度的燈塔。

劉曉波屬常客 分版瀏覽量居首

一名此前活躍於內地網絡、不願具名的學者向本報記者表示，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波在軟禁期間，也是「貓眼」的常客。曾刊發〈討伐中宣部〉一文的前北京大學副教授焦國標、被四川當局以煽動顛覆國家政權罪等判囚的成都秋雨教會牧師王怡、被湖北孝感當局以煽動顛覆國家政權罪判囚的異議人士杜導斌及於2015年因尋釁滋事罪等被北京當局判囚3年、緩刑3年的知名律師浦志強等，都是該分版的知名網民。

「貓眼看人」5分版上月關閉

凱迪網曾表示，「貓眼看人」分版在全球中文同類論壇中瀏覽量屢居第一。但上月凱迪網曾先後關閉「貓眼看人」「文化散論」「城市生活」「原創文學」和「影視評論」等5個分版。凱迪網昨致網民的信稱，多年來，網民已習慣通過凱迪網獲取知識，然而「也有少數別有用心、唯恐天下不亂的所謂『公知』，混雜其中。他們打着『愛國』的旗號，行妖言惑眾之實，與境外敵對勢力勾結串聯，企圖動搖社會主義核心價值觀」。公開信稱，站方長期動用大量人力物力，強化審核，大力淨網，仍不堪其擾。

「公知」是公共知識分子的簡稱。公開信稱，按董事會要求，編委會經審慎討論，並獲董事會批准，已自3月30日起陸續關閉「貓眼看人」等「公知」聚集版塊，徹底清理違規違法不良言論，與「公知」勢力劃清界線。

網民：互聯網在2013年已死

對於凱迪網的公開信，一名「貓眼看人」的網民稱，「已無話可說，內地互聯網在2013年就死了」。曾在「貓眼看人」註冊帳號並發帖的北京律師劉曉原則也對公開信表示「無語」，「他們竟然捏造出一個『公知勢力』，這是第一次聽說。」

明報記者