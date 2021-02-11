晤美代表團 蔡英文盼重啟TIFA對話

拜登昨派出上任以來首個非官方代表團訪台，主要成員為拜登親信，包括前參議員多德，以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）。三立新聞報道，蔡英文昨對訪問團表示歡迎，稱拜登上任以來持續深化台美關係發展，日前宣布的對台交往最新準則及海巡工作小組備忘錄，亦體現台美關係實質進展。

在經貿方面，蔡英文稱，期待盡速重啟TIFA對話和強化雙邊經貿關係。對於拜登政府近期關注氣候議題，她稱台灣有心推動減碳和綠色能源，也可與美方合作。蔡還提到大陸軍艦軍機在台周邊頻繁活動，表示願與美國和理念相同國家一同維護區域穩定，阻止冒進與挑釁行為。

「美台關係最強健牢固之時」

中央社報道，今年值美《台灣關係法》立法42周年，多德致辭時表示，「現在就是美台關係有史以來最強健牢固的時刻」。美方期待與台灣合作，推進美台共享價值、繁榮及安全。他稱，有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，支持台灣自我防衛，並深化經濟聯繫。美代表團下午還和台朝野立委會面，並拜會行政院長蘇貞昌。