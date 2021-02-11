BCI撤「不用疆棉」聲明 消息：政策不變

「最終仍重新發布相關信息」

BCI去年10月發聲明宣布，因新疆存在「強迫勞動」和其他人權問題，當地營商環境愈發難以維持，決定取消對新疆棉企的擔保認證。BCI會員企業如H&M、Nike、Adidas等因而停止從新疆採購棉花。事件上月被內地民眾和官媒重提，引發民眾強烈聲討和抵制行動。

美國網媒Axio周二（13日）報道，發現前述BCI聲明已被撤下，BCI發言人稱對此不作評論。《經濟學人》雜誌中國事務編輯艾普斯坦（Gady Epstein）昨在Twitter表示，他早前已就該事件詢問BCI相關人士，後者當時稱，他們政策不會改變，撤下聲明是因該文受到「網絡攻擊」，最終仍會「重新發布相關信息」。艾普斯坦認為，其最可能原因還是來自中國抵制的巨大壓力。

多個日本品牌此前受新疆棉風波波及。日本纖研新聞報道，Uniqlo母公司迅銷集團周二召開業績發布會時，Uniqlo品牌創始人柳井正再被問到新疆棉問題。他稱，Uniqlo在監視全部工廠和棉花生產，一旦發現問題就會停止與對方合作，「除此之外，與其說是人權問題，更貼近政治問題」。

Uniqlo：倘見棉產問題 停合作

柳井正表示，「人權是非常重要的事情，作為企業我們正在做我們能做的事情，對於其他事情不予置評」。被問如何看待中國消費者抵制不用新疆棉的外資企業，他說「保持中立態度」。

無印良品：疆棉農場沒見重大違規

《日經亞洲評論》報道，無印良品母公司「良品計劃」前天亦召開線上財報說明會，並在官網發出新聞稿，稱新疆約5000公頃栽培無印良品用棉花的農場，該公司掌握當地的農田、工人、用人計劃，都有派遣獨立第三方組織作現場審核，最新一次是在去年，並沒有發現重大違規行為。聲明稱，良品計劃「已經採取所有必要措施來尊重人權，維護勞動環境」。