「播反華信息政治謊言」 外媒實習生涉「顛覆」

「8歲起聽境外反華廣播節目」

中共中央政法委機關報《法治日報》和官媒《環球時報》昨發布這些案例，但未提供相關證據，本報無法從其他渠道核實事件。其中一宗「煽顛」案，被告為生於1999年的河北某大學新聞系學生田×，他除8歲起收聽「境外反華媒體廣播節目」，經常「翻牆」（連接虛擬私人網絡，即VPN）瀏覽「境外有害政治信息」，「逐漸形成反動思想」。他在2016年1月開通境外社交媒體帳號，開始與「境外反華敵對勢力人員」互動，「接受所謂『民主憲政』的理論影響，反動思想日漸頑固」。

報道指出，田進入大學後，經「境外反華媒體記者」引薦，成為一間西方知名傳媒北京分社實習記者，並接受多個「境外反華敵對媒體」邀請擔任駐京記者，其間「大量接收活動經費，介入炒作多起熱點敏感案事件，累計向境外提供反宣素材3000餘份，刊發署名文章500餘篇」。

「受某國指令 蒐抹黑中國證據」

國安機關查明，田「在境外蠱惑教唆下」於2018年創辦一個境外反動網站，「大肆傳播各類反華信息和政治謠言，對中國進行惡毒攻擊」。2019年4月，田「受境外反華媒體人邀請秘密赴西方某國，同境外20餘個敵對組織接觸，同時接受該國10餘名官員直接問詢和具體指令，秘密搜集提供污衊抹黑中國的所謂『證據』」。

前年6月田被捕，去年8月國安機關宣布破案；同年11月法院非公開審理該案。報道未有提及裁決結果，《法治日報》指出「此案深刻揭示了西方反華勢力在意識形態領域對我學生群體滲透拉攏的重大敵情」，《環球時報》引述中國現代國際關係研究院研究員李偉稱，「這是美西方反華勢力在意識形態領域對中國學生群體滲透拉攏的典型案例」。李偉又說，是否在西方媒體工作是每個人的擇業自由，「如果只是借用媒體外衣來從事危害他國安全的行為，那就是一種犯罪」。

專家：西方滲透中國學生典型個案

李偉表示，現在很多案例是境內境外反華勢力相勾結，顯示境外在加強推動「顏色革命」、危害中國政治安全的企圖，「我們當前面臨的國家安全挑戰中，政治安全挑戰可以說是居於首位的」。

另據中通社報道，公安部發言人李國忠昨在記者會稱，國家統計局調查顯示，去年全國群眾安全感為98.4%，在15個主要民生領域現狀滿意度調查中，對社會治安滿意度達83.6%，位列第一，中國已是「世界上最有安全感的國家之一」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676