山東下佛山過5關 清遠卡關屢求再磅 超載扣車 司機割腕證清白

綜合《南方都市報》、《北京青年報》、大江網等內地傳媒報道，趙洪軍指出，他上周五（9日）從山東淄博出發，準備運載一車有色金屬到佛山，沿途經過江蘇、安徽、江西，進入廣東後又路過英德，順利通過5個檢測站，沒有出現超載。

割腕交涉後可再磅 沒超載獲放行

趙洪軍周一下午駕車抵達清遠清城區龍塘鎮新莊監測站，這是他此程最後一個檢查站，但兩次過磅均顯示重量為50.24噸，執法人員隨後對他罰款500元人民幣，駕駛執照扣3分（內地交通違法行為記分周期為12個月，總分為12分），還要扣車。交通運輸部與公安部辦公廳發布的有關執法通知指出：「超過規定限載標準1噸以內的，予以警告後放行。」趙的車出發前磅重為49.89噸，在英德則測得49.66噸。

趙洪軍表示，客戶急需這批貨物，因此他多次要求覆磅，但不獲接納。雙方溝通近一個半小時無果，其間趙還曾多次撥打當地市長熱線尋求幫助，對方回應稱只能與現場執法人員協商解決，最終趙在執法大廳內用刀割傷手臂自殘。

隨後，有其他司機幫趙叫來救護車，他前往醫院處理傷口，又到龍塘鎮派出所做筆錄，當晚返回檢測站後，在一名交警交涉下，執法人員同意復磅，重新磅重結果顯示為49.96噸，不需要罰款、扣分，趙洪軍及他的貨車終獲放行。

當局調查事件

事後趙洪軍手臂上留下一道十多厘米長的傷口，需縫14針。他當晚在微信朋友圈表示：「我的做法可能有些極端，如果都好溝通的話，就避免了一些複雜的事情。」他受訪時說：「明明是自身設備出現問題，不去整改，卻一再為難卡車（貨車）司機。試問，作為公職人員，有沒有將『為人民服務』落到實處？能否請求執法人員更人性化執法？畢竟，監管的目的是解決問題，消除風險，而不是簡單一罰了之。」

龍塘鎮派出所證實此事，但不清楚調查進展。清城區交通運輸局昨稱，正進一步核實、調查事件。