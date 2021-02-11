日KAGOME停進口新疆番茄：人權問題是決策因素

《日經亞洲評論》報道稱，KAGOME去年已停止進口用於某些醬汁產品的新疆番茄，已經進口的番茄將於今年年底用完。這些番茄主要以番茄醬的形式運輸。該公司一直在其網站公布生產原料有來自新疆，一名公司代表稱，KAGOME還定期視察新疆工廠和農田，「確認過去使用的番茄不是在侵犯人權的條件下生產的」。

KAGOME發言人向路透社表示，「愈演愈烈的人權問題是我們考慮的一個因素，但並不是停止採購的唯一原因」。

佔公司所用番茄不足1%

停止進口新疆番茄對KAGOME營運影響似乎很小。過去幾年，該公司採購的新疆番茄的數量一直在下降。目前，新疆番茄僅佔該公司所用番茄不到1%。

公開資料表明，新疆是亞洲最大的番茄生產和加工基地，據統計，2019年和2020年新疆番茄產量均超過800萬噸。另據中國國際貿易促進委員會旗下中國貿易投資網去年4月整理的圖表顯示，在2019年新疆番茄醬出口國家中，日本進口新疆番茄醬的數量排在第十。

今年1月，美國曾以「強迫勞動」為由，稱將禁止新疆棉花及番茄製品入境。中國否認所有指控。而在上月，H&M、Nike等國際服裝企業因抵制新疆棉花聲明在華引起廣泛批評和抵制浪潮。