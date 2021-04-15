美氣候大使訪華 拜登親信訪台 白宮：尋與中國競爭非衝突 表對台承諾

美氣候大使將與華特使會談

美媒早前引述消息透露克里本周訪華計劃，並指氣候變化問題是目前中美為數不多可能達成合作的領域。中國外交部昨表示，克里此次訪華是應生態環境部邀請，將逗留至周六（17日），其間將與中國氣候變化事務特使解振華在上海舉行會談，「就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見」。克里成為拜登政府上台後首個訪華高官。

美國將於下周22至23日召開全球氣候視像峰會，已邀請包括中國國家主席習近平等40個國家和地區的領袖參與，中方仍未表態是否參加。對於美國是否會在峰會期間解決與華緊張局勢並重建關係，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）昨稱，美國尚未確定會否在峰會期間舉辦雙邊會議。她強調，美國將在各層面與中國接觸，且對華尋求競爭而非衝突。

環時：克里訪華非關係破冰

官媒《環球時報》昨發表社評指，克里訪華「顯然不是中美關係破冰」，僅代表拜登政府想藉與華合作促進美國利益；中方應「歡迎克里來訪但不對它做過高期待」，可與美磨合對接但「決不做有損中國利益的妥協」。

蔡英文今接見美訪問團

路透社報道，美前參議員多德（Chris Dodd）、前常務副國務卿理阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）組成的代表團昨天下午2時40分抵達台灣。這也是拜登上任後首個訪台代表團，預計停留至明天，美方稱目的是紀念《台灣關係法》簽署42周年。

報道引述一名白宮官員稱，代表團3人均是資深政治家，與拜登關係密切，也是台灣老朋友，「釋放出美國致力於台灣及其民主的重要信號」。該官員表示，訪問團遵循了美政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統，將與台灣高層官員會面。

76歲的多德與拜登私交甚篤，兩人曾在參議院共事長達28年，當年都是《台灣關係法》立法重要推手。拜登去年勝出民主黨總統初選後，邀多德擔任其副總統遴選小組成員。阿米蒂奇和斯坦伯格則分別在前總統小布殊和奧巴馬任內擔任副國務卿，並曾多次訪台。

中央社報道，台總統府昨表示，蔡英文今天上午10時會在總統府接見訪問團，晚間於官邸設宴接待；期盼雙方就深化台美各層級及各領域合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係穩健發展。台外交部強調，這是由拜登專程派遣的資深訪問團，藉此傳達美方對台灣堅定友誼和支持。

（綜合報道）

（中美角力）

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