深圳開放港澳外籍居民打疫苗 設7接種點 港大深圳醫院首日額滿

綜合深圳新聞網等報道，在廣東居住的港澳及外籍適齡人士昨起可通過「粵健通」微信服務平台，或到接種點預約登記接種新冠疫苗。深圳目前啟用的接種點包括港大深圳醫院、羅湖人民醫院、南山蛇口人民醫院、寶安區人民醫院、龍崗中心醫院、中山大學附屬第七醫院和深圳薩米醫療中心。

60歲的港人羅先生昨日一早到港大深圳醫院疫苗門診登記。報道引述他說，「打疫苗既是保護自己也是保護他人。更重要的是，大家都打，就能盡快形成群體免疫，就能恢復對外的正常交往。」羅先生稱，疫情下因擔心深港兩地往返隔離耽誤工作，他已經在深圳住了一年多，「我和我的家人都積極接種疫苗，希望兩地能早日解除隔離，我能方便地回家。」

洪都拉斯籍夫婦接種 盼可回國探親

港大深圳醫院昨日有不少外籍人士接種。長期在深圳工作的洪都拉斯籍Christian Umana夫婦稱，希望今年有機會回國探親，且探親後能方便返深。Umana先生稱，打完疫苗後沒任何不適，相信中國疫苗非常安全。

港大深圳醫院職員稱，目前該院每日可提供400劑新冠疫苗，後續將根據實際需求，調整疫苗數量，爭取讓每個有需求人士都能接種。該名職員鼓勵有需求人士線上預約，稱現場僅留少數名額。院方又稱，昨天400個籌很快約滿，可見接種需求很大。

為協助港澳和外籍人士預約接種，該院疫苗門診安排工作人員和志願者提供粵語、英語引導服務，急診部還開設粵、英、普通話三語24小時接種後反應服務熱線。

目前，深圳使用的是國產新冠病毒滅活疫苗，需接種兩劑，開放18歲至59歲人士接種，及部分60歲以上因特殊原因需接種、且身體狀况較好人群。只要有內地公安部門製發的港澳居民居住證，或內地醫保參保憑證的港澳籍人士可免費接種。早前，在廣東省內學校工作和學習的港澳師生已可參加所在學校組織的免費接種。不符合免費接種條件的港澳及外籍人士，亦可在「知情自願」前提下自費接種，每劑疫苗100元人民幣（約120港元）。

（抗疫新階段）