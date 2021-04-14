料美不撤制裁 華為：盼今年活得好點

據《證券時報》旗下新媒體平台「e公司」報道， 華為於周一（12日）舉行的分析師大會上公布2020年業績，全年銷售收入為8914億元（人民幣，下同），按年增3.8%，淨利潤640億元，按年增3.2%。徐直軍表示「符合預期」，稱「今年華為的目標還是活下來，2021年活下來還是很有希望得，但是今年希望活得好一點。」

縱拜登上台 對剔出黑名單「無幻想」

徐直軍稱，拜登政府上台，華為對從美國實體清單解除出來不抱幻想，未來華為將長期處於美國制裁之下，因此目前華為的發展戰略都是圍繞如何在制裁下發展得更好，「今年我們有一些時間來討論未來華為將如何走」。

美國政府自2019年5月至今，共對華為進行三輪制裁，先是將華為及其70家附屬公司列入實體清單，禁止美國企業向其提供技術和產品，後又禁止任何使用美國軟件或美國製造設備的企業為華為供應產品，第三輪制裁則直接切斷華為尋求與非美企供應商合作的道路，進一步封鎖華為獲得晶片。