台產萬噸級運輸艦下水 明年服役

配防空對海武器 支援兩棲作戰

中央社報道，台海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦昨日上午在台船公司造船船塢舉行命名暨下水典禮。蔡英文、台國安會秘書長顧立雄及台國防部長邱國正等人出席。台海軍指出，未來該艦將負責兩棲作戰、外離島物資支援、台灣及國際人道救援等任務；運輸艦以台灣最高峰為意象，命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號為LPD-1401，預計明年服役。台船公司董事長鄭文隆表示，玉山艦全長153米、闊23米、排水量1萬噸，該艦外觀具迴避雷達探測的隱形構型，也擁有完整電磁脈衝防護性能，並配置防空、對海自衛作戰的武器，能在外海獨立執行任務。

蔡英文表示，台灣海軍歷史上也有曾以玉山命名的軍艦，是次運輸艦再次命名玉山，除代表傳承，也代表台軍不怕挑戰、克服萬難的精神。

除了玉山艦下水，台灣為提升馬祖海域巡防執法及救援能力，台海巡署艦隊分署昨日將新造百噸級巡防艇入列馬祖海巡隊。台灣海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊稱，新巡防艇總噸位175噸，最高航速每小時30節（約56公里），續航力更達1200海里，另配置1艘艉放式小艇，可提高航行穩定性與適航性，執行救援任務。該巡防艇也有助探查與防範特殊傳染病疫情及非洲豬瘟與牛結節疹等任務。