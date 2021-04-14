加國更新對華旅警：與疆有聯繫或遭拘押

加外交部網站的最新旅行建議指出，中國當局愈來愈頻繁在缺乏適當程序的情况下，拘留新疆地區少數民族和穆斯林，指有報告提到當地存在法外拘留和「強逼勞動營」，已有加國公民的中國籍家庭成員被拘留。建議還稱，新疆局勢緊張，難以獲得準確資訊，中國當局有可能隨時實施宵禁和限制。加國當局又提醒赴疆遊客避免集會和示威，隨時攜帶證件，並準備好遇上頻繁的安全檢查；另提醒記者身處新疆、西藏或報道有關地區議題時應特別警惕。

華：歡迎外國人到新疆了解實况

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會回應稱，加方的旅行提醒毫無根據，當前新疆社會和諧穩定，經濟持續發展，人民生活顯著改善；強調中國是法治國家，嚴格依法辦事，任何在華外國公民只要遵紀守法，就完全沒必要擔心，「歡迎更多外國人士到新疆走一走、看一看，了解新疆真實情况」。

至於CSIS的年度報告點名中國，趙立堅反問：「加拿大方面恐怕是賊喊捉賊吧？他們有什麼證據嗎？」