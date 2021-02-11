Twitter關兩官方帳號 華申訴解封 原因未明 駐悉尼領館曾轉發「外國策劃新疆變台灣」報道

轉發官媒訪問FBI前員工片段

「維族被帶到境外軍事訓練」

中國駐悉尼總領館帳號被封前的最後一篇帖文，是周日（11日）轉發中國英文官媒《中國日報》的短片，內容為美國聯邦調查局（FBI）前合約翻譯艾德蒙斯（Sibel Edmonds）2015年受訪指出，土耳其等外國特工將新疆維吾爾族人帶往境外，進行軍事訓練及分發武器，再利用邊境缺口將他們派回中國，尤其是阿富汗已成為一個基地，整個過程變得簡單，「新疆會成為下一個台灣」。

駐悉尼總領館在該帳號被關後聯絡Twitter公司要求澄清及解封，帳號周二（13日）獲解封，總領館同日在其網站發聲明，稱Twitter凍結和解凍其帳號的過程中未有告知具體原因，對有關做法表示遺憾。

駐巴基斯坦參贊帳號同遭關

「美國之音」報道，張和清的Twitter帳號積極宣傳中國外交政策，但曾因文化問題處理不當、發表和轉發民族主義言論，引起巴基斯坦和印度的網民及傳媒不滿。

今年3月，張和清用涉事帳號轉發一段中國女子在民歌《掀起你的蓋頭來》音樂下跳舞的抖音短片，他同時用英文寫出「Off your hijab」，意為「摘下你的希賈布（穆斯林婦女穿著的頭巾）」，引來不少穆斯林網民不滿。一個ID為「Allotrope」的Twitter用戶評論稱：「一個文化參贊，卻缺乏他的駐在國的文化意識。」張和清隨後刪除該帖文。

去年6月，中印軍隊在兩國邊境爆發衝突之際，張和清轉發《環球時報》英文版的一篇文章，文中將中印關係緊張歸咎於印度國內「強烈的反華意識」，又惹起印度網民不滿。

外交部軍控司微博炮轟：

只許抹黑中國 不許傳播真相

中國外交部軍控司昨日在官方微博帳號「@戰略安全與軍控在線」批評Twitter的做法稱：「西方輿論自由真相：只許傳播抹黑中國的謠言，不許傳播有關中國的真相！」

這並非中國使領館Twitter帳號首次被封。今年1月，中國駐美大使館在Twitter轉發《中國日報》的文章，並稱「有研究顯示，在消除極端主義的過程中，新疆維族婦女的思想獲得解放，性別平等和生育健康也得到改善，令她們不再是生育機器，變得更有自信和獨立」。Twitter先刪除有關帖文，再封鎖中國駐美大使館的帳號，稱該帖文違反Twitter公司反對「非人化（Dehumanization）」的政策。

當時中國外交部發言人華春瑩稱對Twitter做法感不解，希望Twitter公司秉持客觀公正原則，不要在這個問題上顯示出雙重標準，要甄別什麼是真正的虛假信息，什麼是謠言謊言，什麼是事實真相。她說，美國社交媒體在涉疆問題上有很多針對中國的醜陋虛假信息，中國駐美使館當然有責任和義務澄清事實，說明真相。

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