互聯網專用通道開通 海南自貿港可上境外網站

服務9園區企業

新華社報道，海南自由貿易港國際互聯網數據專用通道是以省為單位申報建設的專用通道，服務覆蓋洋浦經濟開發區、海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區、海口國家高新技術產業開發區等9個園區，是以園區企業為服務對象，旨在提升企業國際互聯網訪問體驗的信息通信基礎設施。

中國信息通信研究院副總工程師史德年表示，經中國信息通信研究院測試，海南自由貿易港國際互聯網數據專用通道至全球大部分區域性能均得到顯著提升，專用通道的全球網絡平均時延和平均丟包率較非專用通道分別降低12.84%和89.54%，可為網頁訪問等常用國際互聯網業務提供更優質的用戶體驗。特別是專用通道至東南亞方向的平均時延降低44%；至東南亞、大洋洲等方向的平均丟包率低於0.5%，主要性能指標與韓國、日本、新加坡等國家相當。

料可訪YouTube、facebook等

據《海南日報》報道，國際互聯網數據專用通道建成後，可明顯提升覆蓋園區企業的國際互聯網訪問質量，改善國際網站訪問、跨國視像會議、大文件傳輸等應用場景下的用戶體驗。

內地網絡至今仍封鎖大量境外網站，專用通道可「改善國際網站訪問」，被內地網民理解成可自由訪問包括YouTube、facebook及Twitter等國際網站。