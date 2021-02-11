13「電視認罪者」聯署 促歐禁央視4台及CGTN

「我們只有十幾名能站出來的受害者」

法新社引述信件內容報道，聯署人士在信中詳細列出中國一系列行為，包括對這些受害者們逼供，並拒絕給他們接受公平審判的權利。聯署信提到「我們要求你們…….確定民主社會中的電視供應商，是否應該繼續在道德上與這些播出故意扭曲與通過酷刑獲得的信息共謀」，以及「我們只有十幾名能夠站出來的受害者……其他許多受害者都在監獄裏。有幾個已經被處決.……受害者沒有辦法要求賠償。唯一能阻止這一切的方法是電視監管機構進行調查並採取措施」 。

包龍軍、江天勇、鄭文傑、桂民海女兒署名

信件聯署人除中國人權律師包龍軍、江天勇外，還有曾在電視認罪嫖娼的前英國駐香港領事館僱員鄭文傑，安吉拉也代已於去年被判入獄10年的父親桂民海簽名聯署。

「保護衛士」聯合創始人彼得·達林（Peter Dahlin）在2016年曾因為涉嫌危害國家安全罪在中國被逮捕，他也在央視「電視認罪」。他在監獄被關押三周後，被中國政府驅逐出境。他曾稱，在拘禁期間，他遭到日夜審問、剝奪睡眠，又說在電視認罪是被中國警方強迫，於鏡頭前背誦的指定稿。

此前，英國曾以未能保持公正和侵犯私隱為由對CGTN罰款，並將其從廣播頻道中刪除。法國媒體監管機構CSA在3月認定CGTN符合電視廣播所需的技術標準。英國《金融時報》4月9日引述英國通訊管理局稱，「根據歐洲跨境電視協定，在法國管理機構的監管下，CGTN可以在法國和其他簽署了該協議的國家播出，其中包括英國。」