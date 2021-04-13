慶建黨百年 中共令「永遠跟黨走」

宣傳十三五成就十四五前景

宣傳貫徹習講話精神

新華社報道，中共中央辦公廳印發的《關於慶祝中國共產黨成立100周年組織開展「永遠跟黨走」群眾性主題宣傳教育活動的通知》，主題宣傳教育活動分兩個階段實施。第一階段為今年5月前，要求學習宣傳貫徹中共十九屆五中全會、全國兩會和全國脫貧攻堅總結表彰大會精神，展示「十三五」時期發展的輝煌成就，宣傳「十四五」時期發展的美好前景。第二階段為今年5月至年底，並在6、7月間形成高潮。圍繞學習宣傳貫徹中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話精神、中共中央正式宣布中國全面建成小康社會等，組織開展主題突出、特色鮮明的群眾主題活動。

對於要廣泛開展的各類群眾主題宣傳教育活動，《通知》指出主要包括7類：1）黨旗在基層一線高高飄揚；2）入黨宣誓；3）講黨課和優秀黨課展播；4）學習體驗；5）主題宣講；6）青少年心向黨教育；7）各類群眾性文化活動。

《通知》還強調，各地區各部門要堅持正確方向，注重思想內涵，把主題宣傳教育活動與深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神結合起來，營造「黨的盛典、人民的節日」濃厚社會氛圍。