論壇擬授獎蔡英文 加國威脅撤贊助 杜魯多政府被指怕激怒中國 台:尊重結果

獎項紀念美前共和黨元老

表彰蔡「堅決抵抗中國無情施壓」

美國政治新聞網站Politico前天引述多名知情人士稱，論壇去年底作出頒獎給蔡英文的決定，以表彰其「堅決抵抗中國的無情施壓」。該獎為紀念於2018年去世的美國共和黨資深參議員麥凱恩（John McCain）而設。

麥凱恩遺孀辛迪（Cindy McCain）是論壇董事會成員，贊成頒獎給蔡英文。然而，加拿大政府知悉後明確表示，若論壇頒獎給蔡，將撤回對論壇的支持和贊助。論壇尚未決定如何推進，頒獎計劃現仍陷僵局。

據論壇官網介紹，該論壇致力於加強民主國家之間的戰略合作，每年在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）首府哈利法克斯舉辦年度會議。自2018年起，年會上將由辛迪頒發「麥凱恩獎」。目前，論壇未正式宣布2020年獲獎者。

論壇副主席：蔡無疑是理想人選

論壇副主席雪佛（Robin Shepherd）透過聲明稱，由於新冠疫情持續，他們希望在適當時機舉辦一場活動宣布。雪佛強調，蔡英文「是備受尊敬的國際領袖，台灣首位女總統，也是全球民主的堅定倡議者。她無疑是這個獎項的理想人選。」

加國防部長發言人萊恩（Todd Lane）以郵件回應稱，政府已通過一項捐款協議，向論壇提供資金支持；但對政府有否威脅不再贊助，他不置可否。萊恩又說，「儘管政府提供了贊助，但國防部和加拿大武裝部隊並沒有參與論壇策劃。」

加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）對此批評稱，「看到杜魯多政府會在多大程度上暗中支持中共，令人失望，但並不感到驚訝。」

報道引例：涉疆動議 杜魯多內閣棄權

加拿大於2018年應美國要求逮捕過境的華為首席財務官孟晚舟，其後兩名加國人在中國被捕，中加關係持續惡化。Politico報道指出，自此之後，杜魯多在多項議題上避免惹怒中國。

報道舉例指出，加拿大是「五眼聯盟」中，唯一未宣布是否限制華為5G網絡的成員國；今年2月，加議會以大優勢票數通過議案，宣布北京對新疆少數民族穆斯林實行「種族滅絕」措施，而杜魯多及其36名內閣大臣投了棄權票。

台灣外交部昨天表示，該部與「哈利法克斯國際安全論壇」保持密切聯繫，相信若論壇確實有意頒獎給蔡英文，將會是對蔡及台灣人民在抗疫及民主的肯定與殊榮；但基於民主理念及對論壇的尊重，台灣尊重最終頒獎結果。外交部又指台加關係友好，杜魯多多次公開肯定台灣民主制度並支持台灣參與國際多邊論壇，對此表示感謝。

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