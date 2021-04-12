媽祖遶台9天 逾萬信眾戴罩送駕

據中央社報道，9日晚間11時5分，三聲起馬炮後，大甲「鎮瀾宮」媽祖正式起駕，鎮瀾宮董事長顏清標、台灣前總統馬英九、台中市長盧秀燕共同扶駕，鑾轎在信徒簇擁下，緩步移出廟埕。國民黨黨主席江啟臣也出席起駕典禮。台中市文化局在水美橋頭架設觀禮台並實況轉播。鎮瀾宮還準備了一個兩層樓高的媽祖天燈，讓信眾寫下願望，9日晚間7時，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤主持點燃放飛儀式。為落實防疫政策，顏清標呼籲，民眾參加遶境要戴好口罩，沿途點心站大桶美食改為盒裝點心，不開放鑽轎底。

去年受新冠疫情影響，媽祖延後85天起駕。依照今次遶台計劃，「鎮瀾宮」媽祖10日駐駕彰化市南瑤宮，11日駐駕西螺鎮福興宮，今（12日）駐駕新港鄉奉天宮，明日新港奉天宮舉行遶境進香祝壽典禮後返程，周三（14日）駐駕西螺鎮福興宮，周四（15日）駐駕北斗鎮奠安宮，周五（16 日）駐駕彰化市天后宮，周六（17日）駐駕清水區朝興宮，下周日（18日）回鑾大甲鎮瀾宮安座。