中疾控：研溝針增有效率 京多區將停首劑預約 消息料換疫苗

澄清「國產疫苗保護率低」論

據美聯社引述高福稱，中國疫苗保護力沒有非常高，內地在正式考慮是否改接種不同技術的疫苗。《環球時報》昨引述高福稱，近日他在會議的發言被誤讀，「全球的疫苗保護率測試資料都有高有低。」高福稱，「我提出了我的思考，比如在劑次、劑量和接種間隔上優化接種程式，比如採用幾種疫苗交替的接種（序貫免疫）方式。」

國務院聯防聯控機制昨在京召開發布會，科興生物發言人劉沛誠表示，疫苗保護效率基於臨牀研究現場條件和臨牀研究方案，在特定的時間節點基於疫苗組和對照組的發病數計算出來的比值。他表示，受制於當地疾病的流行強度、疫苗免疫程序、不同流行毒株、對病例判定的標準及觀察年齡範圍等很多因素的影響，在不同國家臨牀研究中得出保護效率亦不同。

科興：間隔更長效果或更好

劉沛誠稱，臨牀研究發現若採用更長的接種間隔，保護效果可能會更好，因此目前在境內外使用疫苗接種程序時間間隔亦有別於臨牀試驗時間隔。

衛健委：糾正個別地方強制接種

國家衛健委新聞發言人宣傳司副司長米鋒在昨日的發布會上透露，截至4月10日，內地累計報告接種新冠疫苗逾1.64億劑次。他強調，對近期個別地方出現強制全員接種情况，必須堅決予以糾正。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則解釋接種禁忌，稱除有疫苗過敏反應外，其他的例如身體炎症、或懷孕等暫時不宜接種者，恢復後即可注射疫苗。他又說，過量的飲酒確實影響到免疫功能，因此建議接種疫苗前保持生活平穩狀態。

據本報了解，北京通州、豐台等區多個社區近日發布通知，稱街道接種點將在5月份停止新的免費疫苗預約，第二針則不受影響。有消息人士表示，此舉可能與將更換疫苗有關。目前，北京接種供應的為中國生物北京和科興兩款滅活疫苗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）