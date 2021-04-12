中印第11輪軍長級會談 西部戰區發百字新聞稿

中新社報道，龍紹華就中印第十一輪軍長級會談發表談話，表示希望印方珍惜當前中印邊境地區出現的緩和降溫積極態勢，恪守兩國兩軍有關協定協議和前期會談共識，與中方相向而行，共同維護邊境地區和平安寧。

與此前幾輪軍長級會談相比，本輪會談西部戰區僅發布了百餘字新聞稿。《環球時報》報道，新聞稿有兩個變化，首先是消息發布人，由國防部換成了西部戰區新聞發言人。西部戰區新聞發言人也由此前的張水利變為龍紹華。其次，發布形式有所變化。去年9月22日， 中印兩軍第六輪軍長級會談後雙方共同發布聯合新聞稿，此種發布方式一致沿用到第十輪軍長級會談。最新一輪軍長級會談信息則是以西部戰區發言人發表談話方式發布。

發布層級減 專家：遺留問題仍難解

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰對《環球時報》分析稱，此次中方的談話表明，第十一輪軍長級會談既沒有像此前外界普遍期望般，駐守剩餘地區的軍隊達成全面脫離接觸的共識，而且字裏行間流露中方對當前局勢進展遲緩的不滿和擔心。他認為，在當前國際和地區形勢下，中方的擔心並非多餘。