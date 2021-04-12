解放軍連續10天入台空域 台智庫：恐成常態

《自由時報》報道，根據台空軍廣播及航跡記錄，解放軍軍機昨於9時54分、10時37分兩度廣播進入台灣西南空域，高度為3000至6900米。台軍兩次通過廣播驅離。

今年累計進入85天 廣播驅離250次

關注軍事動態的台灣facebook專頁「台灣西南空域」統計指，本月，解放軍軍機累計進入台灣空域10天，台軍廣播驅離記錄共計40次；而今年以來，解放軍軍機已累積進入台灣空域85天，台軍廣播驅離共250次。

台國防部智庫國防安全研究院上周四（8日）發布國防安全即時評析，該院副研究員李俊毅以「中國在南海的新一輪灰色地帶衝突與美國的反制」為題撰文指，中國以「灰色地帶衝突」從事擴張恐成為常態。

文章以中國與菲律賓早前「牛軛礁風波」為例指出，該事件顯示中國「海上民兵」的行動是持續並常態化。菲律賓在上月抗議，約220艘由中國「海上民兵」駕駛的漁船於上月7日起集結在兩國有主權爭議的南沙群島牛軛礁海域。中方則稱漁船是因海况在該地避風。對此，菲方原打算加派軍艦到南海執行主權巡邏，但其後撤回該決定，以避免被中國指為挑釁。美國則稱支持菲國並捍衛「以規則為基礎的國際秩序」。李俊毅在文中稱，中國「灰色地帶衝突」手段對菲律賓與美國造成回應上的困難。

李俊毅：「灰色地帶衝突」時常發生

李俊毅表示，所謂「灰色地帶衝突」是以「漸進、不引發防守方以武力回應的方式造成既成事實」，這類行動已發生在南海，亦持續體現於中國公務船駛入釣魚島海域，以及解放軍軍機進入台灣西南防空識別區。他認為，這意味中國政府認為周邊國家與美國難以有效反制灰色地帶衝突的行動，而擬持續透過這一策略營造對其有利的環境。