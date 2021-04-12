美氣候特使料訪華 拜登班子首人 專家：少數中美利益重疊領域 或助重啟談判

中美近期在新疆、香港、貿易、外交等系列問題上持續交鋒，雙方外交高層官員自3月在阿拉斯加安克雷奇會晤後，亦再無官方有關重啟合作方面的互動。《華盛頓郵報》昨天引述知情人士稱，克里預計本周前往上海，會見中國氣候變化事務特使解振華等中方官員，但此行仍可能取消。

知情者：此行仍可能遭取消

美國國務院發言人稱「當前沒有任何行程可公布」，但稱克里和解振華「已開始有關討論」。中國外交部暫未對此回應。

前述報道指出，克里此次訪華將是其亞洲訪問之旅的其中一站。克里本月1日起出訪阿聯酋、印度及孟加拉，並在期間頻頻提到考慮與中國在氣候問題合作。

綜合美媒報道，克里本月初在阿聯酋首都阿布扎比出席中東和北非氣候對話時表示，儘管長期存在的分歧影響了美中雙邊關係，但美國對與中國合作解決氣候變化問題抱有希望；此外，美國在氣候變化問題上追求進一步的研究和發展並不是為對抗中國，而是認為「沒有哪個國家能獨自解決氣候危機」。

克里上周稱中美不能做「分歧的囚徒」

克里於上周四接受印度媒體「India Today」訪問時說，中美不能做「分歧的囚徒」，應在氣候問題上合作；又表示雖對與中國合作抱有希望，但「沒有信心」。

《華盛頓郵報》引述分析人士表示，氣候變化是中美兩國為數不多利益可能重疊的領域，增加了重啟在前任總統特朗普政府時期暫停的談判的機會。

解振華克里合作有先例

解振華與克里於上月23日，同場出席中方與歐盟、加拿大舉辦的第5屆氣候行動部長級視像會議，但沒有一對一會晤。解振華曾於2007至2018年率領中國代表團參加全球氣候談判，今年2月重新獲得氣候特使任命。他在2015年曾與時任美國國務卿的克里合作，促成《巴黎氣候協定》達成。

自今年1月上任的克里此前則多次強調，全球氣候危機為「關鍵的獨立問題」，應與其他議題分開對待，需要中、美兩大溫室氣體排放國家共同努力。

美國將於4月22至23日召開全球氣候視像峰會，邀請40個國家和地區的領袖參與，包括中國國家主席習近平。中國外交部本月1日表示，北京已經收到該峰會的邀請，並在認真研究是否出席。拜登預計在該峰會上宣布美國新的減排目標，而中國已在去年承諾在2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前實現「碳中和」。

（綜合報道）

（中美角力）

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