駐京周記：貨車司機服毒自盡 揭示北斗掉線問題

強制裝定位 防司機疲勞駕駛

2018年發布的《中國卡車司機調查報告》顯示，中國貨運總量76％是公路運輸，負起重任的則是3000萬名貨車司機。根據內地《道路運輸車輛動態監督管理辦法》第三條規定，營運的載客汽車、危險貨物運輸車輛及重型載貨汽車等，均須安裝北斗定位系統，以在防止司機疲勞駕駛出現交通意外，同時提醒司機每4小時必須休息。

關於北斗系統掉線情况，內地一些網絡大V解釋稱，可能存在司機為提高收入「多拉快跑」，破壞或改裝的情况。媒體則引述交通部去年對車載北斗導航車系統抽查結果，顯示在定位功能、盲區補報功能、休眠功能等的合格率為70.4%。而2018年抽查的合格率則達97.6%。不合格的供應商在北京和深圳均有發現。

掉線為何由司機付罰款？

中國新聞周刊報道，金德強車輛上的定位系統於去年12月就處於掉線狀態，但後台沒有提醒，也無法分辨其系故障抑或人工損壞。掉線原因一般涉及線路故障、沒電、欠費或衛星信號弱等，但金德強並未欠費。金德強在服毒前表示，要以死喚醒對北斗掉線罰款的重視。但他所質疑的，是掉線的責任為什麼就一定由司機來負。與金德強遭遇相似的人士也說，是否在線司機完全不知，且各地缺乏統一安裝收費標準。

對於北斗掉線這一現象，金德強只是其中一個極端個案。如何避免事件重演，反而是當局需要認真思考的問題。通過深入調查北斗掉線真相，釐清責任，同事出台積極的整改措施和行業標準，將民眾的質疑一一回應，方是政府所應當做的。

明報記者 鄭海龍