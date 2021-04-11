台鐵兩司機擬入忠烈祠

官商4人涉「過失致死」保釋

目前花蓮檢警調廉調查重心轉向台鐵及設計監造廠商聯合大地，釐清外判、監造過程有無弊端或疏漏，廉政人員前日將6人移送花蓮地檢署覆訊，《聯合報》報道，經夤夜偵訊，昨晨聯合大地李姓監造主任、張姓安衛人員、台鐵花蓮工務段潘姓主辦工程司、熊姓地盤主任昨以過失致死、偽造文書等罪嫌交保，金額50萬至15萬新台幣（約14萬至4萬港元）不等；另花蓮工務段戴姓段長、林姓副段長則無保請回。

花蓮地檢署檢察官周芳怡表示，已掌握相關事證，但可能涉及的罪名很多，要先釐清，再做相關的法律評估，目前比較明確的罪嫌是涉犯過失致死、偽造文書。

台媒：工程車司機叫外勞攔擋列車

另在花蓮檢、警、調獲取的監視片段中，發現越南外勞「阿好」事發後疑獨自駕電單車逃離現場。中天快點TV報道，工程車滑落鐵軌後，肇事工程車司機李義祥沒打電話報警，而是叫 「阿好」 下邊坡攔火車；後李義祥又擔心「阿好」被發現是逃逸的外勞，叫其趕緊離開。對於李義祥要「阿好」以「肉身擋車」，台鐵有關人士稱，沒看到列車行車記錄器畫面，但運安會已掌握，若有「肉身擋車」動作，應會拍到。