高福：mRNA疫苗具無限可能

「研發速度快 易增產成本低」

高福在「新冠疫苗免疫策略與實踐」報告時，比較了中國新冠疫苗的5條技術路線。他表示，滅活疫苗具有製備方法傳統經典，技術體系成熟，製備標準明確的優勢；基因工程重組亞單位疫苗針對設計基因組表達蛋白抗原，純化不含活病毒，安全性好；病毒載體疫苗毋須新冠病毒，基因技術研發速度快，易於生產製備，流感載體可鼻腔接種，誘導黏膜免疫；核酸疫苗（包括mRNA疫苗和DNA疫苗）研發速度快，生產周期短，易於加大生產，成本低；減毒流感病毒載體疫苗通過鼻噴方式 ，有助產生獲得黏膜免疫。

澎湃新聞引述高福稱，新冠病毒變異正對疫苗研發使用構成影響，應加快新冠疫苗研發，改善疫苗審批應用流程和模式，進一步思考新冠疫苗研發和應用的總體戰略。他呼籲「大家要關注mRNA疫苗，它給人類提供了無限的思考」，同時需要創新思維，創造性地做出mRNA疫苗。

中國mRNA疫苗去年I期臨牀

世衛數據顯示，截至目前全球共有超過260款新冠疫苗處於研發階段，其中超過80款已在臨牀試驗。而全球上市的新冠病毒mRNA疫苗，主要是來自國外研發企業輝瑞-BioNTech和莫德納。雖然2020年6月，蘇州艾博生物科技有限公司聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗，已獲批准進入臨牀I期試驗，但目前並未有進一步消息。

另外已發布兩款新冠滅活疫苗的國藥集團中國生物，9日發公告稱該集團的重組新冠病毒疫苗已獲國家藥品監督管理局臨牀試驗批件。

公告稱，重組新冠病毒疫苗是基於新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）受體結合區（RBD）的天然結構特徵，採用基因工程技術構建工程細胞株，且技術路線成熟，適於規模化生產，毋須在高等級生物安全環境進行。