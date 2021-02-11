FT：英將准CGTN復播

【明報專訊】英國《金融時報》報道，英國將恢復播出中國中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）。CGTN 2月遭英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照後，轉向法國高級視聽委員會（CSA）提出申請，並於上月3日獲得播放執照，得以於全歐復播。CGTN發言人昨讚賞和歡迎「英國監管當局回歸依法行事的做法並作出積極公正的表態」。
遭德英釘牌 轉向法國申請成功
CGTN遭英國和德國吊銷牌照後轉向法國申請，CSA上月確認CGTN頻道落地播出管轄權歸法國所有，意味該台可在英、德等簽署《跨境電視公約》的國家播出，德國已經復播其節目。不過，Ofcom上月還對CGTN罰款22.5萬英鎊（約240萬港元），人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上周則向CSA和美國聯邦通訊委員會（FCC）投訴CGTN誹謗。
中通社報道，CGTN發言人昨稱，將與相關方面聯繫，核實有關情况，視情况推進在英國的復播工作。發言人重申，作為一家專業化的國際媒體機構，CGTN一貫堅持客觀、理性、平衡的立場報道全球新聞，繼續向英國觀眾提供電視新聞服務符合英國公眾利益，也會一如既往尊重和恪守所在國和地區的法律法規。
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