FT：英將准CGTN復播

遭德英釘牌 轉向法國申請成功

CGTN遭英國和德國吊銷牌照後轉向法國申請，CSA上月確認CGTN頻道落地播出管轄權歸法國所有，意味該台可在英、德等簽署《跨境電視公約》的國家播出，德國已經復播其節目。不過，Ofcom上月還對CGTN罰款22.5萬英鎊（約240萬港元），人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上周則向CSA和美國聯邦通訊委員會（FCC）投訴CGTN誹謗。

中通社報道，CGTN發言人昨稱，將與相關方面聯繫，核實有關情况，視情况推進在英國的復播工作。發言人重申，作為一家專業化的國際媒體機構，CGTN一貫堅持客觀、理性、平衡的立場報道全球新聞，繼續向英國觀眾提供電視新聞服務符合英國公眾利益，也會一如既往尊重和恪守所在國和地區的法律法規。