法國NGO控告ZARA侵害新疆人權

另涉UNIQLO與SKECHERS品牌

中央社報道，原告包括反貪腐NGO「雪巴」（Sherpa）、「標籤倫理聯盟」、歐洲維吾爾學院（IODE）和一名曾被關押在新疆的維族女子，被告為西班牙服裝品牌ZARA母公司Inditex集團、日本服裝品牌UNIQLO、美國運動品牌SKECHERS，以及旗下有Sandro、Maje等品牌的法國時裝企業SMCP。

原告以澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年3月發布的維族強迫勞動調查報告為基礎，要求法國司法機關調查上述企業，並指控其「持續外判一部分產量給有關工廠，或以新疆棉產品獲利，成為嚴重罪行的共犯」。原告希望法庭裁定這些行為是否構成「隱匿嚴重奴役罪行」、「隱匿組織型人口販賣」，或甚至「隱匿種族滅絕罪與違反人道罪」。

「以疆棉產品獲利 嚴重罪行共犯」

原告指出，Inditex集團與新疆重要紡織製造商有密切聯繫，但Inditex否認此說法；UNIQLO使用的布料來自新疆以及可能有成千上萬維族被強迫勞動的安徽；SKECHERS的法國公司在山東一間工廠使用來自新疆、被迫工作的勞工；SMCP主要股東為山東如意控股，根據ASPI報告，SMCP自2010年起就在新疆開設多間工廠。

原告還將於周一（12日）在巴黎召開記者會，邀請日前剛因新疆問題而遭中國制裁的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）及歐洲維吾爾學院創辦人、社會學家迪麗努爾·熱依汗（Dilnur Reyhan）出席。