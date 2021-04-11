美放寬對台交往限制 鼓勵官署會面 美官員可赴雙橡園 雙十節除外

美：為「一中」政策提供明晰作用

美國國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發表聲明，說明最新的對台交往準則，據美國國務院官網，新準則強調，台灣是一個充滿活力的民主、重要安全和經濟伙伴，也是國際社會中的一股良善力量；並放寬了與台灣交往的指導，與美國非官方關係相一致，並在整個行政部門為有效實施美國《台灣關係法》、三個聯合公報和「六項保證」為指導的「一個中國」政策提供明晰性。

聲明並沒有說明新準則的具體內容。據《金融時報》披露，在新準則下，美台官員被鼓勵在聯邦機構內舉行會面，亦可在駐美台北經濟文化代表處內進行。美國官員還將能夠參加在雙橡園舉行的活動。位於華盛頓的雙橡園曾是台灣駐美大使官邸，但1979年美台斷交後，這裏只用作社交活動。

台：欣見鼓勵台美更緊密交流

有美國官員透露，新準則仍將有一些限制，比如不允許美國官員在台灣雙十慶典等重大節日參加在雙橡園舉行的活動，因為這可能會使「一個中國」政策複雜化。美國前國務卿蓬佩奧卸任前夕宣布，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。現任國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會的提名聽證會上曾對此表示，上任後團隊會依據去年底生效的《台灣保證法》仔細研究。

駐美台北經濟文化代表處對新準則表示歡迎，稱台美雙方在共享價值與共通利益下，有着深切恆久的伙伴關係，也期盼持續與美方共同推進。台灣外交部表示，美方在正式宣布之前，已向台灣說明相關內容，外交部對美國國務院以實際行動展現對台「堅若磐石」的承諾表示歡迎，在《台灣關係法》42周年之際，新準則為台美關係展開新頁。台灣總統府則表示，欣見鼓勵台美更緊密交流的做法，期盼未來更多互動。國民黨主席江啟臣認為，新準則對於台美之間的定位仍是在「非官方」，希望未來能有更多空間強化彼此關係。

藍營：台美定位仍是非官方

學者：美方在試探中方底線

大陸官方暫未表態，環球網引述南開大學法學院台港澳法研究中心主任李曉兵表示，所謂的「官方」和「非官方」之間只不過是一層紙，美國務院採用這種矛盾的措辭，只是包裝自己的行為，實際情况如何卻任由他們自己定義。美方明知中方底線不可越，因此採用了這種「狡猾」辦法，試圖用「切香腸」來試探中方底線。

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