汕尾漢殺智障男幫富戶換屍 為符100%火葬規定 兇手判死緩買屍者未被起訴

文章以引述1月初公布的判決書及實地探訪形式寫成，提及陸豐金廂鎮一名有智力障礙、生於1981年的男子林少仁2017年3月1日突然失蹤。他在林家6兄弟中排行第二，平時每天都會出門，拾廢品換錢買煙和零食，但晚上準時回家。林少仁失蹤後，他的兄弟和60多歲的患病父親一直尋找不果，父親更於同年6月去廣州找兒子後病發去世。直至2019年11月家人接到警方通知，才知他已被謀殺。

殺人者陳豐斌（化名）原本種菜為生，2013年因車禍瘸腿，後與妻子不睦，常不歸家，從事運載靈柩等散工，每次200元（人民幣，下同）。

富人遺願不想火葬 家屬10萬元買屍

2017年2月，陸豐湖東鎮一名50多歲的黃姓富人罹患肺癌晚期，遺願是不想火葬。早在2012年，汕尾已推行火葬「一刀切」政策，要求全市火化率達到100%，禁止土葬和出售棺木。黃的胞弟為保留其兄完整屍身下葬，輾轉找到當地殯儀館的溫姓工作人員，議定以10.7萬元尋找一具能頂替火化的屍體，溫又將此事交給陳豐斌。

陳豐斌當日駕車遇到正在路邊拾膠樽的林少仁，交談後得知他有智力問題，就將他誘上車離開；再買來6瓶酒灌他喝下，之後將他裝進事先備好的棺木，用釘封棺。

兩天後，黃出殯，途中兩副棺材被調換，林少仁被運去火化，骨灰被陳豐斌扔進百姓墓園門口的棚寮中，黃則被送往一處事先選好的坐山望水墓穴落葬。

去年12月，陳豐斌二審被判死緩，黃的胞弟則未被起訴。汕尾還有多宗同類案件，買家無人被追責。不過，其他案件所找的屍體多為無人認領的流浪漢、乞丐、獨居老人等，甚至還有動物屍體，不涉及謀殺。

報道遭刪除 公安派人到撰文者家問話

前日，一名自稱「被殺害後頂替富人火化男子家屬」者在網上發文稱：「到現在，我們還沒有得到兇手家屬和買主的一句道歉。」另據《瀟湘晨報》報道，陳同學幫文章第一撰文者翻譯當地方言，曾在網上求助稱，社區書記致電要求他「寫份材料，消除事件負面影響」。涉事的碣石鎮清坪派出所和陸豐公安局均稱不清楚情况，社區則表示「去家裏是因為上級發來名單，讓核實他個人情况」。